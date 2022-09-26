﻿Vayvay Dağı'nda heyecan dolu anlar. İmdadına helikopter yetişti

İHA'nın haberine göre, Vayvay Dağı'na tırmanan 3 dağcı Köküt mevkiinde birbirleri ile iletişimi kaybetti. İki dağcı aşağı inerken, dağcılardan biri 3500 rakımda mahsur kaldı. Dün akşam saat 20.00'de 112'yi arayarak yardım isteyen dağcı için Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik ve ekibi ile jandarma, AFAD ekipleri ve köylüler arama-kurtarma çalışmalarına başladı.

Hayvancılık yapan bir vatandaşın yardımıyla dağcıyla gece saat 02.00 sularında irtibat kuruldu. Ulaşılması imkansız ve yeri çok tehlikeli olan dağcı, sabah saat 08.00 sıralarında Malatya'dan kalkan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterle mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik da kurtarma çalışmalarını yakından takip etti. Başkan Akgedik, "Jandarmamız, AFAD ekiplerimiz ve köylülerimizle başlatılan çalışmayı birebir takip ettik. Mehmetçiklerimize destekleri için teşekkür ederiz. Dağcı kardeşimizin kurtarılması için seferber olundu ve sabah saatlerinde helikopterle kurtarıldı. Can kaybı yaşanmadan kurtarılmasına sevindik. İnşallah bundan sonra böyle bir durum yaşanmaz. Geçmiş olsun dileklerimizi sunarız" dedi.

Mahsur kalan dağcının kurtarılma anını paylaşan Milli Savunma Bakanlığı, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz her zaman ve her yerde asil milletimizin emrinde" notunu düştü.