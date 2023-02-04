4 Şubat 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana ve Mersin'de kar etkili oluyor: Kozan-Feke kara yolu ulaşıma kapandı

Adana ve Mersin'de kar etkili oluyor: Kozan-Feke kara yolu ulaşıma kapandı

Adana ve Mersin'in yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 12:12
Takip Et

Adana ve Mersin'de kar etkili oluyor

Adana ve Mersin'de kar etkili oluyor: Kozan-Feke kara yolu ulaşıma kapandı
+
Aa
-

Adana'da dün akşamdan itibaren etkisini gösteren kar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Kozan-Feke kara yolunun Akkaya mevkisi, yoğun yağış nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bazı araçların trafik kazasına karıştığı bölgede, Karayolları ekiplerince yol açma çalışması başlatıldı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde ise yağış sonrası kar kalınlığı yaklaşık 15 santimetreye ulaştı.

İlçe merkezi ile kırsal mahallerdeki yol ve parklar, yağış nedeniyle beyaza büründü.

Çamlıyayla Belediyesi ekiplerince, bazı bölgelerde kar küreme çalışması gerçekleştirildi. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
1
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿Mini etekli öğretmenin yeni fotoğrafları ortaya çıktı. Mini etekle ders anlatması olay olmuştu
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
2
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿AKP'li üst düzey isimden milyonlarca EYT'liye kötü haber
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
3
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Meteoroloji'den 10 il için kuvvetli kar yağışı uyarısı
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi şok oldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
4
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi şok oldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
﻿Ali Koç öyle laflar etti ki TFF Başkanı Büyükekşi şok oldu. Şerafettin Tilki konuşmanın tamamını açıkladı
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
5
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
﻿Çöpten ıspanak toplayan adam: Erdoğan'ın yaptığı hal ve hareketler her zaman bizim içindir
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
6
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Son anket sonuçları Saray'da şok etkisi yarattı. Cumhur İttifakı'na kötü haber en güvendiği illerden geldi
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
7
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Akaryakıtta olanlar oldu
﻿Uzmanından korkutan kanser açıklaması
﻿Uzmanından korkutan kanser açıklaması
﻿Uzmanından korkutan kanser açıklaması
﻿Husumetlisi tarafından evinin önünde vuruldu
﻿Husumetlisi tarafından evinin önünde vuruldu
﻿Husumetlisi tarafından evinin önünde vuruldu
﻿ABD’de raydan çıkan tren alev aldı
﻿ABD’de raydan çıkan tren alev aldı
﻿ABD’de raydan çıkan tren alev aldı
﻿Kısmen buz tutan gölün keyfini kazlar çıkardı
﻿Kısmen buz tutan gölün keyfini kazlar çıkardı
﻿Kısmen buz tutan gölün keyfini kazlar çıkardı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.