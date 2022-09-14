Adana yumurtalık SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Adana yumurtalık SYDV, geçici olarak temizlik personeli olan 4 işçi alacak.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
25 – 50 yaş arasında olmak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak
Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmamak
Seyahat engeli olmamak
İlçe sınırları içerisinde ikamet etmek
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Vukuatlı nüfus kayıt örneği
Adli sicil belgesi
Sağlık raporu
Diploma fotokopisi
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