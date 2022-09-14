Adana yumurtalık SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yer alan ilana göre; Adana yumurtalık SYDV, geçici olarak temizlik personeli olan 4 işçi alacak.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

Kamu haklarından mahrum olmamak

25 – 50 yaş arasında olmak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu olmamak

Seyahat engeli olmamak

İlçe sınırları içerisinde ikamet etmek

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Adli sicil belgesi

Sağlık raporu

Diploma fotokopisi