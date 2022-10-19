Adana yumurtalık SYDV temizlik elemanı alacak

Adana yumurtalık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesine 1 işçi alınacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, temizlik elemanı alınacak.
Son başvuru tarihi 21 Ekim 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi,
Adli sicil belgesi,
2 adet fotoğraf.
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