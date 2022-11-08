Adana Yüreğir SYDV 8 işçi alacak

Adana Yüreğir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 8 personel alacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, büro görevlisi alınacak.
Son başvuru tarihi 14 Kasım 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını doldurmuş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak,
Askerlik görevini yapmış olmak.
GEREKLİ BELGELER
Özgeçmiş,
Diploma,
Adana ilinde ikamet etmek,
Kimlik fotokopisi,
Adli sicil belgesi,
Askerlik durum belgesi.
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