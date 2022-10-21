21 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Telefona gelen çağrıyla aldatıldığını düşünen cani koca eşini öldürdü 'Yanlış anlaşılmadan dolayı gözaltına alındım' ded

Telefona gelen çağrıyla aldatıldığını düşünen cani koca eşini öldürdü 'Yanlış anlaşılmadan dolayı gözaltına alındım' dedi

Adana'da yabancı bir numaradan gelen aramayı görünce aldatıldığını düşünen Ahmet Akcan, eşi Dilan Akcan'ı öldürdü. Akcan yaptığı açıklamada, "Yanlış anlaşılmadan dolayı gözaltına alındım." dedi.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 10:03
Takip Et

Adana Yüreğir'de telefona gelen çağrıyla aldatıldığını düşünen cani koca eşini öldürdü 'Yanlış anlaşılmadan dolayı gözaltına alındım' dedi

Telefona gelen çağrıyla aldatıldığını düşünen cani koca eşini öldürdü 'Yanlış anlaşılmadan dolayı gözaltına alındım' dedi
+
Aa
-

Adana’da kendisini aldattığını düşündüğü karısını 5 yerinden tabancayla vuran zanlı tutuklandı.

İHA'da yer alan habere göre olay, 30 Eylül günü saat 18.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Ahmet Akcan (33), 6 yıllık eşi Dilan Akcan’ın cep telefonuna yabancı bir numaradan gelen aramayı görünce aldatıldığını düşündü. Kıskançlık krizine giren Ahmet Akcan, darp ettiği eşine tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar, 2 çocuk annesi Dilan Akcan’ın karnına, göğsüne, boynuna ve eline isabet etti. Dilan Akcan kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.



OLAYLA KULLANDIĞI RUHSATSIZ TABACANYLA YAKALANDI
Komşularının ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan kadın ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen kadın, polis merkezine giderek eşinden şikayetçi oldu. Yüreğir Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelinin saklanmış olabileceği adreslere baskın yapan ekipler, Ahmet Akcan’ı evinin odunluğunda olayda kullandığı ruhsatsız tabancayla yakaladı.



"YANLIŞ ANLAŞILMADAN DOLAYI GÖZALTINA ALINDIM"
Polis merkezine götürülen Ahmet Akcan’ın, ailesinin yanında kalan eşini zorla eve getirdiği ve ifadesini değiştirmesi için baskı uyguladığı öne sürüldü. Ahmet Akcan ifadesinde ise eşini kendisinin vurmadığını, kayınvalidesinin iftira attığını iddia etti. Dilan Akcan ise kocasının husumetlisi A.A.B. (28) tarafından yaralandığını öne sürdü. Bunun üzerine ifadesine başvurulan A.A.B. ise o saatte amcasıyla birlikte evde olduğunu söyledi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Akcan, adli tıp birimine getirildiği sırada gazetecilere, “Çok kısa bir aradan sonra mahalledeki ağabeylerle görüşeceğim tek tek. Onlar kendilerini iyi biliyor. Sadece çok kısa bir ara. Yanlış anlaşılmadan dolayı gözaltına alındım.” dedi.

Ahmet Akcan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Asla oy vermem anketinde birinci çıkan parti belli oldu. Diğer partilere fark attan birinci ve ikinci parti kim oldu
1
﻿Asla oy vermem anketinde birinci çıkan parti belli oldu. Diğer partilere fark attan birinci ve ikinci parti kim oldu
﻿Asla oy vermem anketinde birinci çıkan parti belli oldu. Diğer partilere fark attan birinci ve ikinci parti kim oldu
﻿Kassandra yaşanacakları Eyvah diyerek açıkladı. Güneş tutulmasına 5 gün kaldı
2
﻿Kassandra yaşanacakları Eyvah diyerek açıkladı. Güneş tutulmasına 5 gün kaldı
﻿Kassandra yaşanacakları Eyvah diyerek açıkladı. Güneş tutulmasına 5 gün kaldı
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
3
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Yurt dışından telefon alacaklara kötü haber. Ticaret Bakanlığı tarih vererek duyurdu
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
4
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Fakıbaba’nın ardından AKP'de bir ismin istifası daha gündemde! Kulislere yakın isim açıkladı
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
5
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Gizlice bırakılan ’ceset krokisi’ ‘asılsız’ çıktı denilmişti. 21 yaşındaki kayıp gencin cesedi kanalizasyonda bulundu
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
6
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Arka bahçeye izinsiz giren gizli yüzü 166 kişiden 3'ü bulabildi
﻿Emeklilerin banka promosyonlarına el konuluyor
7
﻿Emeklilerin banka promosyonlarına el konuluyor
﻿Emeklilerin banka promosyonlarına el konuluyor
﻿İstanbul Bilgi Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Bilgi Üniversitesi personel alacak
﻿İstanbul Bilgi Üniversitesi personel alacak
﻿Sakarya Ferizli’de icradan satılık daire
﻿Sakarya Ferizli’de icradan satılık daire
﻿Sakarya Ferizli’de icradan satılık daire
﻿İstanbul Esenyurt’ta icradan satılık daire
﻿İstanbul Esenyurt’ta icradan satılık daire
﻿İstanbul Esenyurt’ta icradan satılık daire
﻿Tarımda fiyatlar uçuşta. Geçen yıla göre yüzde 135 artı
﻿Tarımda fiyatlar uçuşta. Geçen yıla göre yüzde 135 artı
﻿Tarımda fiyatlar uçuşta. Geçen yıla göre yüzde 135 artı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.