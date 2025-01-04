Adana'da "1 ölü 85 milyon yaralı" afişi gündem oldu

Kaynak: İHA
Adana'da "1 ölü 85 milyon yaralı" afişi gündem oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde esnaf Adanalı sanatçı Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından memleketinde helva dağıttı.

Adana Kozan ilçesinde esnaflık yapan Murat Mercan isimli vatandaş Adanalı arabesk sanatçısı merhum Ferdi Tayfur'un ruhu için helva dağıtımı gerçekleştirdi.

aw364038-01.jpg

Cadde üzerine helva kazanlarını kuran ve "1 ölü 85 milyon yaralı" afişi asan esnaf Murat Mercan, Ferdi Tayfur'un ölümüne çok üzüldüğünü ifade etti. Mercan, hazırladığı helvaları merhum Ferdi Tayfur'un şarkıları eşliğinde vatandaşlara ikram etti.

aw364038-02.jpg​​​​​​​

Çok büyük bir değerin aramızdan ayrıldığını ifade eden Mercan, "Böyle bir insan bir daha bu dünyaya gelmez. Çocukluğumuz onun şarkıları ile geçti. Bugün Türkiye büyük bir sanatçısını kaybetti. Bizler dilerdik cenazesi memleketi Adana'da kaldırılsın ancak ailesi öyle uygun görmüş, saygı duyarız.

aw364038-03.jpg​​​​​​​

Merhum sanatçımıza rahmet ve minnetle anıyor bugünkü dağıtmış olduğumuz hem helvalarımızın ve okumuş olduğumuz dualarımızın merhum sanatçımızın ruhuna gitmesini diliyoruz" dedi.

aw364038-04.jpg

Son Haberler
Tottenham’dan sürpriz transfer hamlesi. 12 milyon euro ödeyecekler
Tottenham’dan sürpriz transfer hamlesi. 12 milyon euro ödeyecekler
Komşularından 2 kardeşe otopark kurşunu
Komşularından 2 kardeşe otopark kurşunu
Kocaeli'de dolandırıcılıktan 2 hükümlü yakalandı
Kocaeli'de dolandırıcılıktan 2 hükümlü yakalandı
Galatasaray ve Göztepe taraftarları birbirine girdi. Yaralılar var
Galatasaray ve Göztepe taraftarları birbirine girdi. Yaralılar var
Muğla’da gülümseten yol verme anı araç kamerasına yansıdı
Gülümseten yol verme anı araç kamerasına yansıdı