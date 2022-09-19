Aracında 104 kilo 750 gram esrar ile yakalandı

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği bir otomobili takibe aldı.
Ekipler, kent merkezinde durdurup arama yaptığı araçta 104 kilo 750 gram esrar buldu.
Gözaltına alınan sürücü A.S. (54) emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
(AA)
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