Adana'da 12 milyon 785 bin adet yakalandı 

İHA'nın haberine göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde 8 farklı adreste kaçak mal olduğu bilgisine ulaştı.

Eş zamanlı olarak adreslere yapılan baskınlarda 10 milyon 510 bin adet kaçak makaron, 2 milyon 275 bin adet kaçak doldurulmuş sigara, 2 kilogram kıyılmış kaçak tütün ve 205 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Olayla ilgili 10 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

MAKARON NEDİR?

Sigarada makaron nedir, içinde tütün olmayan gövde anlamına gelmektedir. Evde tütün sarmak isteyenler makaron alarak gerekli ekipmanlar ile doldurabilirler. Genelde insanlar makaronları tütün kağıdı sanmaktadır. Aynı zamanda makaron filtre adlandırması da çokça bilinir.

Makaronlar tek başına sigara kağıdı ya da filtre değildir, her ikisinin birleşimi ile oluşur. Makaronlar satılırken sigara kağıdı ve filtresinin birleşimi halinde satılmaktadır. Ayrıca yine makaron farklı marka ve türde olabilir.

Doldurulmul makaron nedir sorusunun cevabına gelince, basit bir tütün sarma makinesi ile birkaç saniye içerisinde makaron doldurmak mümkündür. Makaronlar içi boş tütün kağıdı ve filtreden oluşmaktadır.

Özetle tarif edecek olursak bir sigarayı hayal edin ve içerisinde tütün olmadığını düşünün. Makaron tam olarak tütün bulunmayan sigara kağıdı ve filtresinin birleşimidir.