Adana’da 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Adana’nın Kozan ilçesinde 14 öğrenci, karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile hastaneye başvurdu.

KAYNAK: İHA
Adana’da 14 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Kozan’da çeşitli okullarda eğitim gören 14 öğrenci, akşam saatlerinde karın ağrısı ve mide bulantısı şikâyeti ile Kozan Devlet Hastanesine başvurdu. Öğrencilerin bir iş yerinden çiğ köfte ve farklı bir iş yerinden de ayran aldıkları iddia edildi. Öğrencilerin karın ağrısı ve mide bulantısı şikâyeti ile hastaneye başvurması üzerine Kozan İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri çiğ köfte ve ayrandan numune alarak, inceleme başlattı. Hastanede ayakta tedavi edilen öğrenciler taburcu olurken, öğrencilerin kan tahlillerinin temiz çıktığı öğrenildi.

aw063192-03.jpg

aw063192-02.jpg

İlgili Haberler
'Kanlı para' marketlere girmeye başladı
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 27 Ekim Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 25 31 Ekim Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
Gazzeli çocukların son durumu. Dr. Fadia Malhis çekip gönderdi
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 131. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star haftanın eleme adayları kimler?
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
AKP Gençlik Kolları Starbucks’ı protesto ettikleri fotoğrafta aldıkları kahve ve iphone’u masada unuttu
Son Haberler
Türk Kızılay: Gazze'deki personelimizle iletişim kuramıyoruz Dünya
Türk Kızılay: Gazze'deki personelimizle iletişim kuramıyoruz
Eski AKP'li vekil Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban serbest bırakıldı. Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelmişti Gündem
Eski AKP'li vekil Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünsal Ban serbest bırakıldı. Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelmişti
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün Dünya
İran’dan ‘Gazze’ uyarısı: İsrail durdurulmazsa bölgede her ihtimal mümkün
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı Dünya
İngiltere'den İsrail ve Filistin topraklarına seyahat uyarısı
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık Dünya
ABD: İsrail’e Gazze için kırmızı çizgiler koymadık
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı Dünya
Hamas duyurdu: Gazze’de karadan şiddetli çatışmalar başladı
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi Dünya
Suriye'deki ABD üssüne saldırı düzenlendi