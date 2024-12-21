Adana'da 14 yaşındaki sürücünün karıştığı kazada 1 kişi öldü

Kaynak: AA / DHA

AdanA'da 14 yaşındaki sürücü A.T.'nin kullandığı lüks otomobilin çarptığı otomobil sürücüsü Ercan Tezkorkmaz (50) yaşamını yitirdi. 14 yaşındaki sürücünün aşırı hızlı olduğu kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Çukurova ilçesi Şambayadı Mahallesi Pr. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 14 yaşındaki A.T. yönetimindeki lüks otomobil, tali yoldan ana yola çıkan Ercan Tezkorkmaz (50) yönetimindeki otomobile arkadan çarptı.

Yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobiller hurdaya dönerken ihbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

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KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Arka kısmı ön koltuklara kadar ezilen otomobilinin içerisinde sıkışan Ercan Tezkorkmaz itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Ancak sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Tezkorkmaz yaşamını yitirdi.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazada aşırı hız yapan A.T. polis ekiplerince gözaltına alınırken, Tezkorkmaz'ın cenazesi morga kaldırıldı.

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