Adana'da 15 yaşındaki çocuk yol kenarında öldürülmüş halde bulundu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana'da 15 yaşındaki çocuk yol kenarında öldürülmüş halde bulundu

Adana'da 15 yaşındaki çocuk Rafet Dinç, yol kenarında kafasından tabancayla vurulmuş halde bulundu. Şüpheliler için çalışma başlatıldı.

Olay Adana merkez Yüreğir ilçesi Geçitli Cumhuriyet Mahallesi Kızıldere yolunda dün meydana geldi. İddiaya göre yol kenarında vatandaşlar hareketsiz yatan birini görünce durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın kafasından tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Cenaze yapılan incelemenin ardından otopsi için Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, jandarmanın yaptığı çalışma sonucunda öldürülen kişinin 15 yaşındaki Rafet Dinç olduğu belirlendi.

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Dinç'in cenazesi, otopsinin ardından Adli Tıp Kurumundan alınarak ailesi tarafından toprağa verildi. Jandarma ekipleri ise şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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