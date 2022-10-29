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Adana'da 2 bin 600 polisle hava destekli 'huzur' operasyonu

Adana'da 2 bin 600 polisin görev aldığı, helikopter ve dron ile havadan destek verilen 'huzur' uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 49 kişi yakalandı. Aramalarda ise 22 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 09:38
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Adana'da 2 bin 600 polisle hava destekli 'huzur' operasyonu

Adana'da 2 bin 600 polisle hava destekli 'huzur' operasyonu
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Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı ile il genelinde huzur uygulaması gerçekleştirildi. 2 bin 600 polisin görev aldığı 'Adana Huzur ve Güven' adlı uygulamada, gezici ve sabit nokta kontrolleri ile umuma açık mekanlar denetlenirken, helikopter ve dron ile havadan destek verildi.

Sabit nokta kontrollerinde 5 bin 777 aracı durdurarak arama yapan ekipler, 1 çalıntı motosiklet ele geçirdi. Ayrıca 138 araç sürücüsüne de çeşitli kabahatlerden 163 bin 71 lira para cezası kesilirken, 3 araç ise trafikten men edildi. 202 umuma açık mekanı denetleyen ekipler, usulsüzlük tespit edilen 11 iş yerine idari işlem uyguladı.

Kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaptığı belirlenen 18 kişiye ise 4 bin 986 lira idari cezası kesildi. Gece yarısına kadar devam eden uygulamanın genelinde 15 bin 755 kişinin GBT kontrolünü gerçekleştiren ekipler, çeşitli suçlardan aranan 49 kişiyi yakalarken, 22 ruhsatsız tabanca, 4 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ile 50,05 gram esrar, 2,12 gram metamfetamin ve 1 kök Hint keneviri ele geçirdi.

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