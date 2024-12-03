Adana'da 2 firari İmamoğlu polisinin takibiyle yakalandı

Adana İmamoğlu ilçesinde polis ekipleri 2 Aralık günü kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis bu çalışmalarda "uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti veya sağlama" suçundan aranan 9 yıl 4 ay 15 gün kesinleşmiş cezasıyla aranan Hacı Muhammet A. ve 6 yıl 18 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mehmet N.'nin yerini tespit etti.

Polis iki hükümlüyü yakalamak için adreslere baskın yaptı. Yapılan baskında iki hükümlü de yakalandı. Hükümlüler emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.