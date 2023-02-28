Tartıştıkları 2 kişiyi tabancayla öldüren baba ve oğlu tutuklandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde iki arkadaş dinlenmek için girdikleri arazide tartıştıkları baba ile oğlunun silahlı saldırısı sonucu yaşamını yitirdi.

İddiaya göre, Köklüce Mahallesi'nde 21 Şubat'ta Samet Karan (32) ve arkadaşı Ercan Ortatepe (35) çocuklarıyla yaptıkları alışveriş sonrası dinlenmek için yakındaki bir araziye girdi.

Bu sırada iki arkadaşın yanına giden Siraç Ö. ve oğlu Murat Ö'nün arazide oturamayacaklarını söylemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan kavgada Samet Karan ve Ercan Ortatepe ile Ortatepe'nin 11 yaşındaki oğlu tabancayla vuruldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde, Samet Karan ve Ercan Ortatepe'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı çocuk ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan Siraç Ö. ve oğlu Murat Ö'yü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen baba oğul, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. (AA)