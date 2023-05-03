Adana’da ‘23 Nisan Ödüllü Satranç Turnuvası’ tamamlandı

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle 29 ve 30 Nisan günlerinde düzenlenen ‘23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Ödüllü Satranç Turnuvası’ sona erdi. 10 farklı ilden 420 sporcunun katıldığı turnuvada, 12 farklı kategoride 120 ödül sahibini buldu.

Adana Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. İsmail Güneş, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yuşa Davarcı, Spor Koordinatörü Yusuf Konaklı, Türkiye Satranç Federasyonu Adana İl Temsilcisi Demir Gündoğdu, sporcular, veliler ve basın mensuplarının katılımıyla düzenlenen açılış töreninde konuşan Doç. Dr. İsmail Güneş, şunları söyledi:

“1300 yıllık geçmişi olan bu oyun, çocukların konsantrasyonunu, problem çözmelerini, eleştirel, orijinal ve yaratıcı düşünmelerini, ayrıca matematiksel becerilerini geliştirmek konusunda sayısız faydalar sağlıyor. Genç beyinlerin bilgiyi nasıl yönettiğine, stratejik düşünmelerine ve analiz yapmalarına yardımcı oluyor. Adana Büyükşehir Belediyesi olarak, satranç sporuna olan ilgiyi ve farkındalığı arttırmak amacıyla bu tür organizasyonların düzenlenmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Katılım sağlayan çocuklarımıza ve ailelerine, ayrıca organizasyonda emeği geçen Adana Satranç İl Temsilciliği’ne teşekkür ediyoruz.”

Türkiye Satranç Federasyonu Adana İl Temsilcisi Demir Gündoğdu ise şöyle konuştu:

“23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Satranç Turnuva’mız, deprem illerinde yaşayan birçok sporcunun da katılımıyla bölgesel bir yarışma haline geldi. Çocuklarımızın moral ve motivasyonunu artırmak için yüz boyama, halat çekme, çuval yarışı, futbol, basketbol gibi etkinliklerin de yapıldığı bu şölen ortamını bizlere tesis eden Adana Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Sayın Zeydan Karalar'a ve Adana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı’na camiamız adına şükranlarımızı sunuyor, katılım sağlayan ve derece elde eden tüm sporcularımızı kutluyorum.”