Adana'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 17.25'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7.14 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.
Son dakika... AFAD, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 17.25'te 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin yerin 7.14 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.