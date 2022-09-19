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Odunlukta çıkan yangın korkuttu

Adana’da 3 katlı müstakil evin damındaki odunlukta elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. 

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 09:32
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Adana’da 3 katlı evin odunluğunda yangın çıktı

Odunlukta çıkan yangın korkuttu
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Adana’da 3 katlı evin odunluğunda çıkan yangın cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülenirken, yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesine bağlı Kazım Karebekir Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 3 katlı müstakil evin damındaki odunlukta elektrik kontağından dolayı yangın çıktı.

Yangın kısa sürede tüm odunluğu sararken hemen itfaiye ekiplerine haber verildi. Bu arada mahalle sakinleri de cep telefonlarıyla bu anları saniye saniye görüntüledi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale edip söndürdü. Yangın evin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alındı.


(Kaynak: İHA)

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