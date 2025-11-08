Yangın, Yeşiloba Mahallesi Seyhan Ticaret Merkezi'ndeki 3 katlı hırdavat dükkanı henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bitişikteki iş yerlerine de sıçrayan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Çalışmalara İl Emniyet Müdürlüğü'nün Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da destek veriyor.