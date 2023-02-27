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Adana'da 3 kişinin telefonunu ve parasını gasbeden 3 zanlıya dava

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 3 Fas uyruklunun telefonunu ve parasını gasbeden 2'si tutuklu 3 sanık hakkında 22'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 12:31
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Adana'da 3 kişiyi gasbeden 3 zanlıya dava

Adana'da 3 kişinin telefonunu ve parasını gasbeden 3 zanlıya dava
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Savcılıkça, "gece vakti birden fazla kişi ile silahla yağma" ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamasıyla geçen yıl 18 Aralık'ta tutuklanan D.D, A.K. ile adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz B.Y. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar için 22'şer yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede sanıkların, geçen yıl 13 Aralık'ta İstanbul'dan turistik amaçla otobüs ile Mersin'e gelen ve gece vakti konaklayacak otel bulmaya çalışan Fas uyruklu A.A, A.H. ve Y.E'yi minibüsle takip ettikleri, bir süre sonra müştekilerin yanına yaklaşarak pompalı tüfekle tehdit edip zorla araca bindirdikleri belirtildi.

Sanıkların fikir ve eylem işbirliği içerisinde hareket ederek Faslı 3 kişiyi merkez Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde bulunan önceden kiraladıkları bir eve getirdikleri, 4 gün boyunca zorla bu ikamette tuttukları A.A'nın bin 400 avrosunu, A.H'nin 250 avrosunu, Y.E'nin ise 220 avrosunu ve müştekilere ait 4 cep telefonunu gasbettiği anlatılan iddianamede, D.D, A.K. ve B.Y'nin "gece vakti birden fazla kişi ile silahla yağma" suçundan 15 'er yıla kadar ve "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 7'şer yıla kadar olmak üzere toplamda 22'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 2'si tutuklu 3 sanığın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak. (AA)

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