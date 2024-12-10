Adana’da 38 ruhsatsız silah operasyon ve denetimlerde ele geçirildi

Kaynak: İHA
Adana’da 38 ruhsatsız silah operasyon ve denetimlerde ele geçirildi

Adana'nın Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 38 silah ele geçirilirken 46 şüpheli tutuklandı.

Adana'nın Seyhan ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyon ve denetimlerde 38 silah ele geçirilirken 46 şüpheli tutuklandı.

Adana'da Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2-8 Aralık'ta ilçe genelindeki operasyon ve denetimler kapsamında çok sayıda ev, iş yeri ve aracı aradı. Çalışmalar sonucu yasa dışı yollarla temin edildiği belirlenen 6 tüfek, 26 tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş, 10 bıçak, 191 gram narkotik madde, bin 204 uyuşturucu hap, 28 tarihi eser ve 108 sikke ele geçirildi.

Denetimlerde, çalıntı olduğu tespit edilen 16 motosiklete de el konuldu. Ele geçirilen suç unsurlarıyla ilgili gözaltına alınan 46 şüpheli tutuklandı.

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