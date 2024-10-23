Adana’da 38 torbacı tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana’da 38 torbacı tutuklandı

İYİ Parti'nin grup toplantısının yapılacağı salona, bölücü terör örgütü tarafından şehit edilen kahraman Türk askerlerinin fotoğrafları yerleştirildi.

Adana'da bir hafta boyunca yapılan narkotik operasyonlarında 38 torbacı yakalanarak götına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik bir hafta boyunca yaptığı operasyonlarda 46 kişiyi yakaladı. Operasyonda, 35 bin 384 uyuşturucu hap, 1 kilo 845 gram esrar, 1 kilo 740 gram metamfetamin, 1 kilo 441 gram bonzai, 769 gram kokain ve 371 gram bonzai ham maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 38 kişi tutuklandı, 8 kişi ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest kaldı.

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