Adana'da 4 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) hükümlüsü, yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanıp cezaevine gönderildi.

Adana'da 4 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari 4 hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yurt dışına kaçma hazırlığında olduklarını belirlediği 4 kişiyi düzenledikleri operasyonlarla yakaladı.

Hükümlülerden meslekten ihraç polis memurları Mustafa B'nin 7 yıl 6 ay, Cumali T. ve Bilal K. ile serbest meslekle uğraşan Mustafa K'nin de 6 yıl 3'er ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan, haklarında gözaltı kararı bulunan FETÖ şüphelisi A.K. ve L.L. de operasyonda yakalandı. İki şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

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