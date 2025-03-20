Adana'da 5,5 milyonluk sabun paketleme vurgunu

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana'da 5,5 milyonluk sabun paketleme vurgunu

Adana'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada internet üzerinden "Evde Sabun Paketleme" işi ilanlarıyla vatandaşlardan kapora adı altında para alarak 5,5 milyon TL civarında dolandırıcılık yapan şahıslara operasyon gerçekleştirildi. Olayda 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada "Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce "Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Hesaplarında 5.5 Milyon TL işlem hacmi bulunan 7 şüphelinin, 5'i tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi" denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamanın devamında ise "Şüpheliler hakkında sosyal medya platformları üzerinden "Evde Sabun Paketleme" ilanı adı altında vatandaşlarımızı dolandırmak suçundan Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu çok sayıda bilgisayar, telefon, taşınabilir bellek ve banka kredi kartı ele geçirildi" ifadelerine yer verildi.

YÜZLERCE KİŞİYİ DOLANDIRDILAR

Öte yandan şüphelilerin, evden çalışmak isteyenlerden iş ilanıyla kapora adı altında 500 TL gibi rakamlar talep ettiği bu şekilde yüzlerce kişiyi yüklü miktarda dolandırdığı iddia ediliyor.

Adana'da 5,5 milyonluk sabun paketleme vurgunu

Adana'da 5,5 milyonluk sabun paketleme vurgunu

Adana'da 5,5 milyonluk sabun paketleme vurgunu

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