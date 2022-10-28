28 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ablasını rehin alan yeğenini vurdu

Adana’da para vermediği için annesini dövüp rehin aldığı öne sürülen şahıs, dayısı tarafından tabancayla göğsünden vurularak ağır yaralarken, zanlı tutuklandı.

Haber Giriş: 28 Ekim 2022 Cuma - 14:09
Takip Et

Adana'da ablasını rehin alan yeğenini vurdu

Ablasını rehin alan yeğenini vurdu
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, 26 Ekim Çarşamba günü saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Onurcan Y. (23), annesi Esin D. (43)’den para istedi. Onurcan, parayı alamayınca annesini döverek bıçakla rehin aldı. 

Esin D., telefonla kardeşi A.G (36)’yı arayarak, “Onurcan beni dövdü, kurtarın” beni deyip ağlamaya başladı. Bunun üzerine kardeşi A.G. ablasının evine gitti. Onurcan, elinde bıçakla koşunca, dayı A.G. belinden tabancayı çıkartarak ateş etti. A.G olay yerinden kaçarken, göğsünden vurulan Onurcan kanlar içerisinde yere yığıldı.

Vatandaşlar silah sesleri duyması üzerine durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Onurcan’ı Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Hayati tehlikesi bulunan Onurcan’ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliğine bağlı polisler olayı gerçekleştiren A.G’yi bir ara sokakta yakaladı. Gözaltına alınan A.G. emniyette verdiği ifadede,” Ablama sürekli işkence yapıyordu. Telefonla aradığımda ağlıyordu. Dayanamayıp eve gittim. İçeri girdiğimde Onurcan bıçakla üzerime koştu. Bende ateş ettim” dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G tutuklandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
1
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿AKP’li vekilden flaş iddia: Saray’dan para alıp parti kuran kim?
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
2
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Son anket AKP ve MHP'de deprem etkisi yaratacak
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
3
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
﻿Galatasaray'ın yıldızı Katar'a gitmek istiyor
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
4
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿Emekli ve memur zammında oranlar değişti. 20 Milyon kişi merakla bekliyor
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
5
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿İşe gidince mutlaka bunları yapın
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
6
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
﻿Şampiyon güreşçi Rıza Kayaalp 300 kiloluk dondurmayla şov yaptı
﻿Yolda yürüyen kadına maganda kurşunu 
7
﻿Yolda yürüyen kadına maganda kurşunu 
﻿Yolda yürüyen kadına maganda kurşunu 
﻿Tosuncuk’un eniştesinin yönettiği yasa dışı bahis şebekesine operasyon
﻿Tosuncuk’un eniştesinin yönettiği yasa dışı bahis şebekesine operasyon
﻿Tosuncuk’un eniştesinin yönettiği yasa dışı bahis şebekesine operasyon
﻿Rusya Türkiye'yi örnek almadı politika faizini yüzde 7,5'te sabit tuttu
﻿Rusya Türkiye'yi örnek almadı politika faizini yüzde 7,5'te sabit tuttu
﻿Rusya Türkiye'yi örnek almadı politika faizini yüzde 7,5'te sabit tuttu
﻿İstanbul'a 9 ayda gelen turist sayısı 11 milyonu geçti
﻿İstanbul'a 9 ayda gelen turist sayısı 11 milyonu geçti
﻿İstanbul'a 9 ayda gelen turist sayısı 11 milyonu geçti
﻿Bakan Kirişçi açıkladı tarımsal destekler bugün hesaplara yatıyor
﻿Bakan Kirişçi açıkladı tarımsal destekler bugün hesaplara yatıyor
﻿Bakan Kirişçi açıkladı tarımsal destekler bugün hesaplara yatıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.