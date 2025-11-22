Valiliğin öncülüğünde Yeşilay Adana Şubesince 20 paydaş kurumun desteğiyle düzenlenen festival, Merkez Park'ta aileleri buluşturdu.

"Güçlü Aileler, Bağımsız Yarınlar" sloganıyla yapılan festivale katılan ebeveyn ve çocuklar, ahşap boyama atölyesinden bilgi yarışmasına, karaokeden spor etkinliklerine kadar birçok aktiviteye katılarak eğlendi.

AİLE TOPLUMUN EN TEMEL YAPI TAŞIDIR

Vali Yavuz Selim Köşger, etkinlik alanında yaptığı açıklamada, toplumun en temel yapı taşının aile olduğunu söyledi.

Aileye yönelik sistematik saldırılar yapıldığını dile getiren Köşger, "Aileye, bağımlılıkla, alkol, tütün, teknoloji, kumar ve sanal kumarla saldırı yapıyorlar. Dolayısıyla aile, bütün toplumların temel yapı taşı. Aileyi hepimizin el birliğiyle savunması lazım." dedi.

Yeşilay Şube Başkanı Yunus Emre Yıldırım da etkinliğe katılan ailelere teşekkür ederek, herkesin alandan memnun ayrılacağına inandığını anlattı.

Festivale Vali Köşger'in yanı sıra CHP Adana Milletvekilleri Orhan Sümer ve Müzeyyen Şevkin, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, AK Parti İl Başkanı Tamer Dağlı, kamu kurumlarının il müdürleri ile aileler katıldı.