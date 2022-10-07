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Akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı: 2 yaralı 

Adana’da yüzünde kar maskesi olan 2 şüpheli motosikletle geldikleri akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda tabancayla vurulan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 07:48
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Adana'da akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı: 2 yaralı 

Akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı: 2 yaralı 
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İHA'nın haberine göre, olay, Sarıçam ilçesine bağlı Yıldırı Beyazıt Mahallesi’nde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Yüzünde kar maskesi olan 2 şüpheli motosikletle akaryakıt istasyonuna gelerek tabanca ile defalarca ateş açıp kaçtı. 

Açılan ateş sonucunda Y.K. ve ismi belirtilmeyen bir kişi ayağından yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. 

Polis, olay yerindeki boş kovanlarda delil çalışması yaptı. Bölgedeki kameraları incelemeyen alan polis şüphelileri arama çalışmalarına devam ediyor.

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