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Bir siyasi partinin il başkanlığı ateşe verildi

Adana'da Anavatan Partisi İl Başkanlığı kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kundaklandı.

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 21:35
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Adana'da ANAP Başkanlığı kundaklandı

Bir siyasi partinin il başkanlığı ateşe verildi
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  Alınan bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler Anavatan Partisi Adana İl Başkanlığına gelerek, yanıcı madde döküp ateşe verdi. Şüpheliler olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri partinin bulunduğu dairede çıkan yangını kısa sürede söndürdü. 
  Polis şüphelileri yakalama çalışmalarına devam ediyor. 

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