Adana'da art arda 3 deprem

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Adana'da art arda 3 deprem

AFAD'ın paylaştığı veriye göre Adana'nın Kozan ilçesinde 4.6 (saat: 05.32) 4.5 (saat:05.33) ve 4.0 (saat: 05.34) büyüklüğünde üç deprem meydana geldi.

4.6 büyüklüğündeki deprem yerin 7.06 KM derinliğinde gerçekleşirken, (MW) moment büyüklüğü baz alınarak kayda alındı. 1 dakika sonra saat 05.33'de gerçekleşen 4.5 büyüklüğündeki deprem ise yerin 7 KM derinliğinde gerçekleşti. Son olarak da 4.0 (saat: 05.34) büyüklüğünde arka arkaya 3 deprem meydana geldi.

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YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, an itibari ile herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını bildirdi. Yerlikaya, "Adana Kozan merkezli 4.6 (saat: 05.32) 4.5 (saat:05.33) ve 4.0 (saat: 05.34) büyüklüğünde arka arkaya 3 deprem meydana gelmiştir. Civar illerden de hissedillen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur" ifadelerini kullandı. Gelişmelerin takip edildiğini bildiren Yerlikaya, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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