8 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Ayakkabı çalarken yakalanan sevgililer tutuklandı

Ayakkabı çalarken yakalanan sevgililer tutuklandı

Adana’da, girdikleri 2 apartmanda kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çalarken yakalanınca mahalleli tarafından linç edilmek istenen Emrah Y. (35) ile sevgilisi Derya D. (35) tutuklandı.

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 15:32
Takip Et

Adana'da ayakkabı çalarken yakalanan sevgililer tutuklandı

Ayakkabı çalarken yakalanan sevgililer tutuklandı
+
Aa
-

Olay, Sarıçam ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki 2 apartmanda meydana geldi. Emrah Y. ile sevgilisi Derya D., apartmanlara girip, kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çaldı. Derya D., çaldığı ayakkabıları tişörtünün içine gizlerken, Emrah Y. ise poşetlere koydu. Şüpheliler, daha sonra bölgeden uzaklaştı. Bu anlar ise apartmanların güvenlik kamerasına yansıdı.

Şüpheliler, önceki gün de Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi’ndeki eve girmeye çalışırken, ev sahibine yakalandı. Ev sahibinin bağırması ile gelen mahalleli ise şüphelilere linç girişiminde bulundu. Bu sırada Derya D.’nin, sevgilisine kendisini siper ettiği görüldü. Bu anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı. 

İhbarla adrese gelen Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri gözaltına alıp, emniyete götürdü. 'Uyuşturucu' ve 'hırsızlık' suçlarından çok sayıda kayıtları olduğu öğrenilen şüpheliler, emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Derya D. ile Emrah Y., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
1
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
2
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
3
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
4
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
5
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
6
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
7
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿AKP Zehra Taşkesenlioğlu için savcıları göreve çağırdı. Defalarca yapılan suç duyurusu sonuçsuz kalmıştı
﻿İstanbulspor-Ankaragücü: 90+2'de gelen zafer
﻿İstanbulspor-Ankaragücü: 90+2'de gelen zafer
﻿İstanbulspor-Ankaragücü: 90+2'de gelen zafer
﻿Yalova'da tersane işçilerine silahlı saldırı
﻿Yalova'da tersane işçilerine silahlı saldırı
﻿Yalova'da tersane işçilerine silahlı saldırı
﻿İran Cumhurbaşkanı Reisi: Nükleer müzakerelerden kaçmayacağız
﻿İran Cumhurbaşkanı Reisi: Nükleer müzakerelerden kaçmayacağız
﻿İran Cumhurbaşkanı Reisi: Nükleer müzakerelerden kaçmayacağız
﻿Tozkoparan'da yıkım başladı
﻿Tozkoparan'da yıkım başladı
﻿Tozkoparan'da yıkım başladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.