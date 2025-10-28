

Olay, saat 22.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yenibaraj Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, Tuğrul K. (43), ayrılmak isteyen sevgilisi Ebru Kılıç’ı (34) konuşmak için evinin önüne çağırdı.

Apartman girişinde barışma talebinin reddedilmesi üzerine Tuğrul K., tabancasını çıkarıp Kılıç’ı başından vurdu. Daha sonra silahı kendi başına dayayıp tetiğe bastı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Ebru Kılıç’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Tuğrul K. ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumunun kritik olduğu öğrenildi.



Kılıç’ın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.