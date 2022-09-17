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Adana’da baba oğlunu öldürdü

Adana’da bir baba tartıştığı oğlunu tabancayla vurarak öldürdü.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 11:33
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Adana’da baba oğlunu öldürdü

Adana’da baba oğlunu öldürdü
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Edinilen bilgiye göre olay merkez Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Felemez Gök (53) bir süre önce iflas etti. Gök, iflas ettikten sonra psikolojisi bozuldu. Dün gece de Gök, babası İbrahim Gök (75) ile tartıştı. 

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce baba tabancayla oğluna ateş etti. Yaralanan oğul olay yerinde hayatını kaybetti. Kavgayı duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polis babayı gözaltına aldı. 

Ölen oğul ise otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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