Adana'da baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için çalışmalar başladı

Kaynak: AA
Adana'da baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için çalışmalar başladı

Adana'nın Kozan ilçesinde, 2 Ağustos'ta orman yangınına müdahale ederken baraj gölüne düşen helikopterin çıkarılması için çalışmalar başlatıldı.

Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Adana Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, sabah saatlerinde "Mi-8" tipi helikopterin düştüğü Gökdere Barajı'na intikal etti. Kıyıda hazırlıklarını tamamlayan 20 kişilik ekip, botlarla helikopterin bulunduğu bölgeye ulaştı.

Baraj gölünün yaklaşık 35-40 metre derinliğinde bulunan helikopterin çıkarılması için suyun seviyesi düşürüldü. Dalgıçlar, 12 ton yük kapasitesine sahip 7 kaldırma balonu bağlayarak helikopteri yüzeye yaklaştırmaya çalıştı. Taşıtın bir kısmının balçığa saplanmış olması nedeniyle balon sayısını artıran ekipler, helikopteri yaklaşık 15 metre derinliğe kadar çıkardı.

Su altı dronu ile bölgeden görüntü alan ekipler, çalışmalarına yarına kadar ara verdi. Helikopterin yüzeye yaklaştırıldıktan sonra botlarla kıyıya çekilmesi ve ardından vinçle karaya taşınması planlanıyor.

2 Ağustos'ta Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale için Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Barajı'ndan su almaya çalışan helikopter kırıma uğramış ve 3'ü Rus uyruklu 5 kişilik mürettebat kurtarılmıştı.

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