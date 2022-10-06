6 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Adana'da baraka kundaklandı: 90 güvercin telef oldu

Adana'da baraka kundaklandı: 90 güvercin telef oldu

Adana'da kundaklama sonucu yangın çıkan barakadaki 90 güvercin telef oldu.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 01:55
Takip Et

Adana'da baraka kundaklandı: 90 güvercin telef oldu

Adana'da baraka kundaklandı: 90 güvercin telef oldu
+
Aa
-

Kozan ilçesi Tavşantepe Mahallesi'ndeki bir barakada uyuyan Halis Gedik, yangın çıktığını fark edince durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti, bu sırada barakadaki tüp patladı.

Ekiplerin söndürdüğü yangın sonucu barakadaki 90 güvercin telef oldu, söz konusu yerde hasar meydana geldi.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı ilk incelemeye göre, yangının kundaklama sonucu çıktığı belirlendi.

Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. (AA)

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
1
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Erdoğan'ın sözleri beklentiyi yükseltti: İşte asgari ücret için konuşulan yeni rakam
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
2
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
﻿Meteoroloji uyardı. 2 bölgemizde etkili olacak göz gözü görmeyecek
﻿Benzin ve motorine zam
3
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Benzin ve motorine zam
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
4
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
﻿Erdoğan ile Soylu arasında 'istifa' gerilimi: 'Sen istifa edemezsin, ben görevden alırım'
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
5
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
6
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
﻿Konuşması gündem olmuştu! Uykusuz Bakan Nebati'ye ‘epistemolojik kopuş’ göndermesi
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
7
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Adana'da baraka kundaklandı: 90 güvercin telef oldu
﻿Adana'da baraka kundaklandı: 90 güvercin telef oldu
﻿Adana'da baraka kundaklandı: 90 güvercin telef oldu
﻿Trafikte ‘kardeş’ kurşunu: 1 yaralı
﻿Trafikte ‘kardeş’ kurşunu: 1 yaralı
﻿Trafikte ‘kardeş’ kurşunu: 1 yaralı
﻿UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta sona erdi
﻿UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta sona erdi
﻿UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta sona erdi
﻿Nijerya'da Ebola'nın yayılma riskine karşı uyarı yapıldı
﻿Nijerya'da Ebola'nın yayılma riskine karşı uyarı yapıldı
﻿Nijerya'da Ebola'nın yayılma riskine karşı uyarı yapıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.