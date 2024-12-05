Adana'da bekçi, cezaevi firarisini ayağından vurdu

Kaynak: DHA
Adana'da bekçi, cezaevi firarisini ayağından vurdu

Adana'da çeşitli suçlarda 18 kaydı bulunan cezaevi firarisi, bekçilerden kaçarken ayağından vurularak yakalandı.

Adana'da çeşitli suçlarda 18 kaydı bulunan cezaevi firarisi, bekçilerden kaçarken ayağından vurularak yakalandı.

Olay, Yüreğir ilçesine bağlı Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 18 ayrı suç kaydı bulunan cezaevi firari Ferhat C.'nin bir kuaförde olduğu anonsu üzerine bölgeye yakın olan çarşı ve mahalle bekçileri intikal etti.

UYARI ATIŞLARINA ALDIRIŞ ETMEDEN KAÇTI

Bekçileri gören Ferhat C. kaçmaya başladı. Bekçiler havaya 3 el uyarı atışı yaptı. Ancak şüpheli, uyarıları dikkate almayarak kaçmaya devam etti. Bekçiler ile firari arasında amansız bir takip başladı. Bir bekçi, şüphelinin kaçmasını engellemek için bacağından vurdu. Şüpheli, bölgeye gelen sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralanan firarinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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