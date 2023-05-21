Adana'da Beşiktaş'ın ilk 11'i belli oldu

Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Yusuf, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Belhanda, Cheriff
Beşiktaş: Mert, Rosier, Colley, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar
Süper Lig'de Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanına çıkıyor. İşte mücadelenin ilk 11'leri...
Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Yusuf, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Belhanda, Cheriff
Beşiktaş: Mert, Rosier, Colley, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar