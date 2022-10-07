7 Ekim 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Binasının merdivenlerini yaktı

Adana’da bir kişi oturduğu binanın merdivenlerini ateşe vererek kendini eve kilitledi. İtfaiye yangını söndürdükten sonra polis eve operasyon düzenleyerek şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma - 07:41
Takip Et

Adana'da binasının merdivenlerini yaktı

Binasının merdivenlerini yaktı
+
Aa
-

İHA'nın haberine göre, olay, Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. S.K. oturduğu binanın merdivenlerini yanıcı madde dökerek ateşe verdi. Ardından S.K. kendini eve kilitledi. 

Yangın ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürdü. Polis yaptığı araştırmada, S.K’nın yangını çıkarttığını ve kendisini eve kilitlediğini tespit etti. 

S.K, polisin "teslim ol" çağrılarını aldırmayınca, bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Polis, S.K’nın kendini kilitlediği eve operasyon düzenledi. Evin kapısını kırarak içeri giren polis, S.K’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
1
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
2
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
﻿Erdoğan'a kara haber beklemediği yerden geldi: Aday olamaz
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
3
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Erdoğan'dan Azerbaycanlı gazeteciye ‘Soros’ çıkışı: Zaten Soros hep gazetecileri satın alıyor
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
4
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Motorine 48 saatte 3'üncü  zam
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
5
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Cemal Enginyurt AKP’nin gizli dolar planını açıkladı. Bu paylaşımı saklayın diyerek duyurdu!
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
6
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Trabzonspor ve Beşiktaş'a ağır ceza
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
7
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Kıran kırana geçen seçimi iktidara rağmen kazandı. Bir il bu seçim sonuçlarını konuşuyor
﻿Şırnak Üniversitesi personel alacak
﻿Şırnak Üniversitesi personel alacak
﻿Şırnak Üniversitesi personel alacak
﻿Bir Abdullah Avcı klasiği! Avrupa'ya çıkınca kayboluyor
﻿Bir Abdullah Avcı klasiği! Avrupa'ya çıkınca kayboluyor
﻿Bir Abdullah Avcı klasiği! Avrupa'ya çıkınca kayboluyor
﻿Bebek hemşiresi ihbar etti. Tarlada toprağa gömülü bebek cesedi bulundu
﻿Bebek hemşiresi ihbar etti. Tarlada toprağa gömülü bebek cesedi bulundu
﻿Bebek hemşiresi ihbar etti. Tarlada toprağa gömülü bebek cesedi bulundu
﻿Kurşunu yedi 100 metre sürünüp polise sığındı
﻿Kurşunu yedi 100 metre sürünüp polise sığındı
﻿Kurşunu yedi 100 metre sürünüp polise sığındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.