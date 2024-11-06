Adana’da binlerce uyuşturucu ele geçirildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına ralıksız devam ediyor. Halkın güvenliğini sağlamak için uğraşan ekipler Ekim ayı içerisinde uyuşturucu ticaretini önlemek için büyük çaba sarf etti. 847 olay yaşandı bin 19 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 205 şüpheliye uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapılırken 169'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Yapılan çalışmalar sonucunda 501 bin 409 uyuşturucu hap, 119 kilo 799 gram esrar, 115 kilo 811 gram eroin, 6 kilogram bonzai, 2 kilo 926 gram metamfetamin, 832 gram kokain, 300 gram afyon sakızı, 15 ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.