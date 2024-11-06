Adana’da binlerce uyuşturucu ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana’da binlerce uyuşturucu ele geçirildi

Adana'da narkotik polisleri bir ay içerisinde 245 bin 668 kilogram uyuşturucu madde ile 501 bin 409 uyuşturucu hap ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışmalarına ralıksız devam ediyor. Halkın güvenliğini sağlamak için uğraşan ekipler Ekim ayı içerisinde uyuşturucu ticaretini önlemek için büyük çaba sarf etti. 847 olay yaşandı bin 19 şüpheli yakalandı.

adanada-binlerce-uyusturucu-2.jpg

Yakalanan 205 şüpheliye uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapılırken 169'u çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

adanada-binlerce-uyusturucu-3.jpg​​​​​​​

Yapılan çalışmalar sonucunda 501 bin 409 uyuşturucu hap, 119 kilo 799 gram esrar, 115 kilo 811 gram eroin, 6 kilogram bonzai, 2 kilo 926 gram metamfetamin, 832 gram kokain, 300 gram afyon sakızı, 15 ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

adanada-binlerce-uyusturucu-1.jpg

Son Haberler
Trump zafer konuşması yapıyor
Trump zafer konuşması yapıyor
Türkiye-İran sınırında yükseliyor! Güvenlik duvarının yüzde 70'i tamamlandı
Türkiye-İran sınırında yükseliyor! Güvenlik duvarının yüzde 70'i tamamlandı
'Sarı altın'ın hasadı başladı tarlada kilosu sudan ucuz. Rusya, Romanya ve Arap ülkeleri sıraya girdi
'Sarı altın'ın hasadı başladı tarlada kilosu sudan ucuz. Rusya, Romanya ve Arap ülkeleri sıraya girdi
Çocuğunuz boş bakıyorsa veya gözlerini bir noktaya dikiyorsa hangi hastalığa yakalanmış olabilir
Çocuğunuz boş bakıyorsa veya gözlerini bir noktaya dikiyorsa hangi hastalığa yakalanmış olabilir
Adana’da binlerce uyuşturucu ele geçirildi
Adana’da binlerce uyuşturucu ele geçirildi