Adana'da bir araç mağazaya daldı. O anlar görüntülendi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Adana'da bir araç mağazaya daldı. O anlar görüntülendi

Adana'da bir sürücü otomobili ile mağazaya daldı. O anlar görüntülendi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin mağazaya daldığı anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Yeşilyurt Mahallesi Baraj Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 01 BFG 80 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu cadde üzerindeki ayakkabı mağazasına girdi.

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Büyük bir gürültüyle iş yerinin camlarını kırarak içeri giren otomobilin kadın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tutarken iş yeri çalışanları büyük panik yaşadıklarını belirtti.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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