Adana’da bir evde çok sayıda silah bulundu! Gözaltına alınan 4 kişi ‘Silahlardan haberimiz yok’ dediler

Düzenleme: Kaynak: DHA
Adana’da bir evde çok sayıda silah bulundu! Gözaltına alınan 4 kişi ‘Silahlardan haberimiz yok’ dediler

Adana'da yapılan baskında, bir evin avlusundaki valizden 16, gardıroptaki yastığın altından ise 5 tabanca ve 8 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, birbirlerini suçladı.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'ndeki bir müstakil evde çok sayıda ruhsatsız tabanca olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüpheliler A.S., F.K., S.A. ile M.A.'nın kaldığı eve operasyon düzenledi.

Aramada, evin avlusundaki valizin içinde 16 ruhsatsız tabanca, yatak odasındaki gardıroptaki yastığın altında ise 5 ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi.

Gözaltına alınıp, emniyete götürülen şüpheliler silahların kendilerine ait olmadığını öne sürüp, birbirlerini suçladı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Adana’da bir evde çok sayıda silah bulundu! Gözaltına alınan 4 kişi ‘Silahlardan haberimiz yok’ dediler

Adana’da bir evde çok sayıda silah bulundu! Gözaltına alınan 4 kişi ‘Silahlardan haberimiz yok’ dediler

Adana’da bir evde çok sayıda silah bulundu! Gözaltına alınan 4 kişi ‘Silahlardan haberimiz yok’ dediler

Adana’da bir evde çok sayıda silah bulundu! Gözaltına alınan 4 kişi ‘Silahlardan haberimiz yok’ dediler

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