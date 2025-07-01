Adana'da bir garip hırsızlık ihbarı! Çalındı dedi ama amacı gizlemekmiş

Merkez Yüreğir ilçesinde oturan M.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak adına kayıtlı 3 ruhsatlı tabancanın çalındığını ihbar etti. Çalışma başlatan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ve KOM timleri, M.B.'nin ruhsatlı tabancaları usulsüz bir şekilde satıp, bunu gizlemek için hırsızlık ihbarında bulunduğu belirlendi.

M.B. ile tabancaları satın alan H.B. evlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Çalındığı iddia edilen 3 tabanca, H.B.'nin evinde ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelilerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.