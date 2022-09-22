Dedikodu yüzünden kuzenini öldürdü

Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında bir süre önce dedikodu nedeniyle husumet başladı. Ailelerin çocukları H.T. (17) ile teyzesinin oğlu Berat Yüce (20) olay günü mahallede karşılaşınca tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede H.T., cebinden çıkardığı bıçakla kuzeni Yüce’yi göğsünden yaraladı. Yüce kanlar içinde yere yığılırken, H.T. ise kaçtı.

Balcalı Hastanesi’ne kaldırılan Berat Yüce, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, şüpheli H.T.yi yakın bir sokakta yakalayıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen H.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA