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Dedikodu yüzünden kuzenini öldürdü

Adana'da dedikodu yüzünden çıkan tartışmada 17 yaşındaki H.T., teyzesinin oğlu 20 yaşındaki Berat Yüce'yi göğsünden bıçaklayarak öldürdü.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 11:24
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Adana'da bir genç dedikodu yüzünden kuzenini öldürdü

Dedikodu yüzünden kuzenini öldürdü
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Olay, önceki gün saat 15.00 sıralarında Sarıçam ilçesinde meydana geldi. Akraba olan iki aile arasında bir süre önce dedikodu nedeniyle husumet başladı. Ailelerin çocukları H.T. (17) ile teyzesinin oğlu Berat Yüce (20) olay günü mahallede karşılaşınca tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede H.T., cebinden çıkardığı bıçakla kuzeni Yüce’yi göğsünden yaraladı. Yüce kanlar içinde yere yığılırken, H.T. ise kaçtı.

Balcalı Hastanesi’ne kaldırılan Berat Yüce, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, şüpheli H.T.yi yakın bir sokakta yakalayıp, gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen H.T. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

Kaynak: DHA

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