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Adana’da bir hakim tabancayla intihar etti

Adana’da bir hakim evinde çocuklarının olduğu sırada kafasına tabancayla ateş ederek hayatına son verdi.

Haber Giriş: 8 Eylül 2022 Perşembe - 23:34
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Adana’da bir hakim tabancayla intihar etti

Adana’da bir hakim tabancayla intihar etti
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Edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Mahfesığmaz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Adana Bölge Adliye Mahkemesinde görevli hakim 41 yaşındaki Mehmet Ali G., evinde tabancayla başına ateş ederek intihar etti. Evde bulunan çocukları sesi duyup odaya geldiğinde babalarını kanlar içinde görünce 112 acil servisi aradı. Olay yerine gelen ekipler hakimin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bu sırada olay yerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve diğer ekiplerde sevk edildi. Olay yerine gelen polis incelemede bulundu. Yapılan incelemenin ardından hakimin cansız bedeni adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. (İHA)

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