﻿Annesine kezzaplı saldırıda bulundu

Adana'da, üvey oğlu Bilal A.'nın kezzap atması sonucu vücudunda yanıklar oluşan Nazlı S. hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı.

Olayın ardından kaçan Bilal A.'nın polis tarafından arandığı öğrenildi. Sırtı ve yüzünden yaralanan kadın, ihbar üzerine yönlendirilen ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Vücudunun büyük bölümünde yanıklar oluşan kadının hastanedeki tedavisi sürüyor. Polis ekipleri de kaçan şüpheli Bilal A'yı yakalamak için çalışmalarına devam ediyor. (AA)