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Annesini ve dayısını vurdu

Adana Yüreğir'de iddiaya göre, Ulubatlı Mahallesi 3016. Sokak'taki evlerinde Berat A. annesi Mine A. (40) ile dayısı Kadir D. (36) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Haber Giriş: 16 Ocak 2023 Pazartesi - 04:23
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Adana'da bir kişi annesi ve dayısını silahla vurdu

Annesini ve dayısını vurdu
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Tartışmanın büyümesi üzerine Berat A. annesine ve dayısına tabancayla ateş etti.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Mine A'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, polis zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (AA)

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