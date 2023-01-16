﻿Annesini ve dayısını vurdu

Tartışmanın büyümesi üzerine Berat A. annesine ve dayısına tabancayla ateş etti.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi yapılan yaralılar, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Mine A'nın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenilirken, polis zanlının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. (AA)
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