Kullandığı TIR'ın altında kalıp öldü

İHA'nın haberine göre, kaza D-400 karayolu Adana-Osmaniye yönü 30. kilometrede meydana geldi. 62 yaşındaki Mustafa Tozkoparan, 01 01 PP 354 plakalı TIR'ını yol kenarına park etti.

Ardından TIR'dan inen Tozkoparan, aracının önünde yürümeye başladı. Bu sırada TIR'ın frenleri boşaldı ve araç Mustafa Tozkoparan’a çarpıp, ardından Suat Selvi idaresindeki 01 PP 354 plakalı kamyona çarparak durdu.

TIR'ın altında kalan Mustafa Tozkoparan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tozkoparan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Bu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.