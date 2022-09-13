Yürümek istemeyen atı dakikalarca yumrukladı. Görüntüler Adana'dan

İHA’nın haberine göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Yunus Emre Mahallesi 936. Sokak'ta meydana geldi.

Seyyar bir satıcı, yorgunluktan yürümeyen atına hareket etmesi için yumruk attı.

Atın kendisine vurulurken çıkarttığı sesleri duyan mahalleli dışarı çıkarak o anları kaydetti.

Satıcı, dakikalarca ata yumruk atarak eziyet etti.

Çevredekiler durumu polise bildirdi. Sokağa giden ekiplerin seyyar satıcıyı aradığı öğrenildi.

MANİSA'DA DA BENZER GÖRÜNTÜLER VARDI

Manisa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. Yılı düzenlenen törende gösteri için kullanılan atlara uygulanan şiddet görüntüleri ortaya çıktı.

Yıllarca jokeylik yapan ve atına hiç kırbaç vurmayan Selim Kaya görüntülere tepki göstererek Manisa Valiliği’ne çağrıda bulundu.

Ünlü Jokey Selim Kaya, görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşarak “Yazıklar olsun” diye isyan ederek Manisa Valiliğine seslendi. Kaya, “Duruma el atıp sorumlularına gerekli yaptırımı uygular umarım.” dedi.