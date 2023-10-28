Adana'da bir kişiye uyurken otomobil çarptı

Adana’nın Yüreğir ilçesinde bir kişiye iş yerinin önündeki kanepede uyurken otomobil çarptı. Kanepede uyuyan şahıs kaza sonrası neye uğradığını şaşırdı.

KAYNAK: İHA
Adana'da bir kişiye uyurken otomobil çarptı

Adana’da bir kişiye iş yerinin önündeki kanepede uyuduğu sırada otomobil çarptı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İddiaya göre fırıncı Cengiz Adlı (24), rahatsızlandığı için muayenehane önünde bulunan kanepede uyuyakaldı. Bu sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 YF 184 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı ve kanepeye çarparak durabildi.

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ÇARPMANIN ETKİSİYLE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Bu sırada kanepede uyuyan Cengiz Adlı ise uyanarak neye uğradığını şaşırdı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polisin geldiğini duyan otomobil sürücüsü, ‘Arabayı kenara çekeceğim’ diyerek otomobiline bindi ve kaçtı.

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O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Ayrıca otomobilin kanepeye çarpma anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Gazetecilere konuşan Cengiz Adlı, ölümün kendisini teğet geçtiğini söyleyerek, “Biraz rahatsızdım ve kanepede uyuyordum. Bir anda kanepe sarsıldı ve baktım ki araç çarpmış. Çok korktum. Allah beni çocuğuma bağışladı. Ölüm adeta beni teğet geçti. Görüntüleri izleyince ne kadar şanslı olduğumu gördüm” dedi. Öte yandan kaza nedeniyle diş hekiminin muayenehanesinin camının da kırıldığı görüldü.

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