Adana'da bira şişesiyle başlayan tartışma vahşetle son buldu!

Olay, 4 Ocak'ta saat 05.00 sıralarında Adana Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi 72056 Sokak'ta meydana geldi. Gece kulübü işleten Mahmut Ayta'nın çalışanı Efecan Kalaycı, iş yerini kapattıktan sonra anahtarı vermek için patronunun evine gitti. Bu sırada otomobiliyle sokağa giren Ayta'nın husumetli olduğu karşı komşusu Mehmet Yılmaz, iddiaya göre, Kalaycı'ya elindeki içki şişesini attı.

Tepki gösteren Kalaycı ile Yılmaz ve yanındaki Salih Can Arıkan (19) arasında tartışma çıktı. Sesi duyan Ayta'nın bıçakla sokağa çıkmasıyla kavgaya dönüşen olayda Kalaycı, kolundan bıçaklandı. Eve gidip, tabancayla geri dönen Yılmaz, Ayta'yı başından vurdu.

Mehmet Yılmaz, yere yığılan Mahmut Ayta'nın başına 8 el daha ateş etti. Kalaycı da elinden aldığı tabancayla Yılmaz'ı bacaklarından ve karnından vurup kaçtı. Yılmaz da Arıkan'ın yardımıyla bölgeden uzaklaştı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlıkçıların kontrolünde Ayta'nın olay yerinde öldüğü belirlendi. Ayta'nın cansız bedeni, incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Salih Can Arıkan ile Mehmet Yılmaz'ı yaralı olarak yakın bir sokakta buldu. İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Yılmaz, tedavisi sonrası gözaltına alındı. Diğer şüpheli Kalaycı ise saklandığı eve yapılan baskında yakalandı.

İFADESİ PES DEDİRTTİ

Emniyete götürülen şüphelilerden Yılmaz, ifadesinde, "Kendimi korumak için ateş ettim. Amacım, öldürmek değildi. Olay anında alkollüydüm. Nasıl oldu, hatırlamıyorum" dedi.

İşlemlerinin ardından tekerlekli sandalyeyle adliyeye sevk edilen Mehmet Yılmaz ile Salih Can Arıkan ve Efecan Kalaycı, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.