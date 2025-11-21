Olay, akşam saatlerinde Kayhan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre yolda yürüyen çocuğun yanına bisikletiyle yaklaşan O.Y., nereye gittiğini sordu.

Babasının yanına gittiğini söyleyen çocuğu “Ben götüreyim” diyerek kandıran şüpheli, bisikletine bindirdiği çocuğu portakal bahçesine götürdü.

Burada cinsel istismara maruz kalan çocuk, şüphelinin elinden kaçmayı başardı ve yoldan geçen bir otomobili durdurarak yardım istedi.

Çocuğun cinsel istismara uğradığını söylemesi üzerine otomobil sürücüsü 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İstismara uğrayan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Pedagog eşliğinde ifadesi alınan çocuğun verdiği bilgiler doğrultusunda Kozan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheli O.Y.’yi olay yerinin yakınlarında bisikletiyle birlikte yakaladı.

Gözaltına alınan O.Y. jandarma komutanlığına götürülürken, çocuğun hastanedeki tedavisi devam ediyor.

Jandarma, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.